Il doppiaggio americano di Dragon Ball Super ha fatto discutere parecchio il pubblico

Negli USA, in questi giorni, è scoppiata una piccola polemica a causa dell'ultima messa in onda di Dragon Ball Super. Oltreoceano, l'anime midquel di Dragon Ball Z sta trasmettendo in queste settimane la saga di Future Trunks e a far discutere è stata una scelta infelice in fase di doppiaggio.

Poco tempo fa, infatti, sulle reti televisive statunitensi è stato mandato in onda l'episodio 56 di Dragon Ball Super: intitolato, in lingua inglese, “Rematch With Goku Black! Super Saiyan Rosé Appears” (mentre da noi porta il titolo de "La nuova trasformazione"), l'episodio 56 ha visto Goku, Vegeta e Trunks tornare nel Futuro del giovane e prepararsi a un nuovo duello con il misterioso Goku Black.

Prima di palesare la loro presenza al villain, però, i tre Saiyan si ricongiungono con i superstiti dell'umanità rifugiati nelle fogne di West City ed è in questa occasione che il doppiaggio inglese di Dragon Ball Super ha indignato il pubblico americano: in sostanza un umano, alla vista di Goku, ha provato a sparargli poiché l'ha scambiato per Black.

In seguito è intervenuto Trunks, che ha esclamato: “Hold your fire! This man isn’t Black!” (Non sparare! Quest’uomo non è Black!). Ecco, come molti sapranno, per la lingua inglese la frase dovrebbe tradursi letteralmente così: "Non sparare! Quest'uomo non è nero!", e se non diamo per assodato che in questo caso "Black" sia un nome di persona per molti la frase ha assunto un significato razziale.

Si tratta, ovviamente, di una piccola svista che ai più potrà sembrare necessaria, ma che per il pubblico americano ha rappresentato una grave offesa, in particolare alla luce delle vicende di cronaca nera che hanno colpito il popolo USA negli ultimi anni.

Voi cosa ne pensate? È una polemica sterile o, magari, poteva essere trovata una soluzione di doppiaggio migliore? Perlomeno, sembra che l'utente che abbia postato la scena incriminata abbia scelto di prenderla sul ridere...