Il Dragon Ball Fusion Generator vi permetterà di fondere qualsiasi personaggio del brand!

Di tutti gli elementi che caratterizzano il franchise di, le fusioni sono senza dubbio uno degli aspetti che i fan amano maggiormente. A tal proposito, negli ultimi giorni è stato scoperto un interessante sito web che permette di dare sfogo alla propria fantasia e dar vita alle fusioni più impensabili...

Chiamato “Dragon Ball Fusion Generator”, il sito web vi consentirà gratuitamente, ed in pochi secondi, di unire qualsiasi personaggio creato da Akira Toriyama. Si tratta di un progetto abbastanza intuitivo che prevede giusto la selezione di due diversi individui. Dopodiché, il sistema unisce in automatico i personaggi desiderati, dando vita a fusioni quantomeno curiose, se non bizzarre. Noi, ad esempio, abbiamo provato a fondere Broly e Mr. Satan, ottenendo un essere a dir poco... terrificante.



Stando a quanto dichiarato dai gestori del progetto, il Dragon Ball Fusion Generator riceverà presto un aggiornamento che includerà anche le versioni Super Saiyan 4 di Goku e Vegeta, e chissà che questo non possa aggiungere anche i personaggi di Dragon Ball Super.



Qualora decidiate anche voi di provare a usare il Fusion Generator, fateci conoscere attraverso i commenti i risultati delle vostre fusioni!