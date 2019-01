Il fanbook di Dragon Ball Super: Broly include un'interessante intervista a Toyotaro

Come avvenuto nel 2015 per la pellicola d’animazione intitolata Dragon Ball Z: La resurrezione di ‘F’, l’esordio nipponico di Dragon Ball Super: Broly è stato accompagnato dalla pubblicazione di uno speciale fascicolo ricco di interviste, biografie dei personaggi e molto altro materiale esclusivo.

In attesa che tutto il suddetto materiale faccia capolino anche in rete, il portale d’informazione Kazenshuu ha tradotto un’interessante intervista rilasciata da Toyotaro, l’illustratore ufficiale del manga di Dragon Ball Super. Proposta di seguito, questa rivela nel dettaglio il percorso compiuto negli danni dallo stesso Toyotaro, il quale, da semplice fan, è diventato uno degli autori più apprezzati di tutto il franchise.



“Cerco di non vedere le cose oggettivamente, altrimenti la pressione mi schiaccerebbe. [...] Sono davvero un fan come tanti. Non avrei mai pensato che un bel giorno mi sarebbe capitato di disegnare le opere del sensei Toriyama... È pazzesco. Non sono convinto di poter imitare lo stile del sensei e fatico a elaborare la storia. Ci sto ancora lavorando. Cerco il più possibile di non vedere le cose oggettivamente, altrimenti la pressione non tarderebbe a farsi sentire.”



La seconda parte dell’intervista, invece, è servita a svelare il profondo amore che Toyotaro nutre verso il personaggio di Broly, l’ossia l’antagonista principale della pellicola intitolata appunto Dragon Ball Super: Broly.



“Broly mi è sempre piaciuto. Gli basta stare in piedi per essere perfetto. [...] Voglio continuare a disegnare Dragon Ball, indipendentemente da quello che mi verrà chiesto. [...] Questo film è un’estensione di Dragon Ball Super, quindi sono convinto che prima o poi dovrò disegnare [Broly]. Sono grato che il film sia uscito prima del fumetto. Nella pellicola ci sono un sacco di scene di battaglia, e se avessi avuto il compito di lavorarci per primo, non sarei mai stato in grado di disegnare così tanti dettagli. Quando verrà il momento, mi piacerebbe utilizzare il film come riferimento per renderlo a modo mio.”

Invitantovi a visitare il portale Kazenshuu per leggere l'intervista completa, vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly approderà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal prossimo 28 febbraio, grazie al publisher Koch Media e alla sua divisione Anime Factory.