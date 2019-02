Il film City Hunter: Shinjuku Private Eyes verrà proiettato in sale particolari!

Uscito poco più di una settimana fa nelle sale nipponiche, il film d'animazione City Hunter: Shinjuku Private Eyes ha guadagnato più di 250 milioni di yen ottenendo il quarto posto al botteghino. Ora il sito ufficiale dedicato alla pellicola sembra aver rilasciato ulteriori aggiornamenti. Vediamo di che si tratta!

A quanto pare il nuovo adattamento cinematografico del noto manga City Hunter di Tsukasa Hojo verrà proiettato a partire dal 1 marzo prossimo in sale specificamente attrezzate con il 4DX, tecnologia cinematografica che consente di proiettare film sfruttando particolari effetti ambientali come poltrone in movimento, odori, nebbia e vento.

Inoltre, è stata confermata la proiezione di City Hunter: Shinjuku Private Eyes con sottotitoli giapponesi per renderlo accessibile anche ai non udenti e per gli spettatori che si recheranno al cinema a partire dal 23 febbraio fino al 1 marzo prossimo riceveranno in omaggio un set di sei carte collezionabili.

Come già ricordato, il film d'animazione ha fatto il suo debutto nelle sale nipponiche l'8 febbraio scorso in 251 cinema vendendo più di 180.000 biglietti e classificandosi quarto al botteghino già dalla prima settimana. City Hunter: Shinjuku Private Eyes è stato diretto da Kenji Kodama (noto per aver lavorato ai precedenti anime della serie City Hunter), presso lo studio Sunrise, con l'aiuto di Yoichi Kato (Aikatsu !, Yo-kai Watch, Monster Strike the Animation) per la sceneggiatura. Kumiko Takahashi (Birdy the Mighty, Card Captor Sakura) si è occupata del character designer e infine Taku Iwasaki (Gurren Lagann, Gatchaman Crowds) ha composto la musica.