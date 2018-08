Il film in live-action di Bleach approderà su Netflix a metà settembre!

Ieri è stato annunciato che il film in live-action tratto dal sanguinoso manga di Tite Kubo, Bleach, approderà su Netflix il prossimo 14 settembre. Non è ancora chiaro se la pellicola sarà disponibile anche in Italia, ma dal momento che l’annuncio riguarda sia l’America che la Francia, è probabile che questa esca in contemporanea mondiale.

In Francia e Nord America, del resto, il lungometraggio pubblicato in Giappone lo scorso 20 luglio verrà rilasciato lo stesso giorno. Per ora Netflix Italia non ha ancora confermato l'uscita della pellicola, ma la piattaforma si è limitata a inserire la scheda ufficiale del film, suggerendo che la versione italiana potrebbe ormai essere all’orizzonte.

Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale, che su Netflix Italia è attualmente disponibile solo in lingua inglese.

"Quando il liceale Ichigo riceve improvvisamente i poteri degli Shinigami, il ragazzo vorrebbe davvero restituirli. Per poterlo fare, dovrà prima raccogliere alcune anime."

Diretta da Shinsuke Satou, la pellicola vanta un eccezionale di cui fanno parte Sota Fukushi (Ichigo Kurosaki), Yousuke Eguchi (Isshin Kurosaki), Masami Nagasawa (Masaki Kurosaki), Hana Sugisaki (Rukia Kuchiki), Ryo Yoshizawa (Uryuu Ishida), Yu Koyanagi (Yasutora “Chad” Sado), Erina Mano (Orihime Inoue), Seiichi Tanabe (Kisuke Urahara), Taichi Saotome (Renji Abarai) e Miyavi (Byakuya Kuchiki).



E voi, siete entusiasti quanto noi all'idea di poter finalmente visionabile la pellicola che ha già conquistato i fan nipponici?