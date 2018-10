Il film My Hero Academia: Two Heroes rimarrà nelle sale americane per altri due giorni!

Non vi sono più dubbi ormai, il film d'animazione My Hero Academia: Two Heroes è riuscito ad incassare cifre mai viste prima in America! Un traguardo impressionante per il franchise di My Hero Academia, che quest'anno è diventato uno dei più celebri a livello mondiale.

Dopo l'enorme successo avuto con la terza stagione della serie ispirata al manga di Kohei Horikoshi, il risultato ottenuto dal film d'animazione è senza paragoni. In meno di una settimana il lungometraggio è riuscito ad incassare oltre due milioni e mezzo di dollari al botteghino.

Di fronte a queste cifre e alla enorme richiesta da parte del pubblico FUNimation Entertainment ha annunciato mercoledì che la proiezione di My Hero Academia: Two Heroes negli Stati Uniti verrà prolungata di altri due giorni. L'iniziativa ha coinvolto diversi cinema, che proietteranno il film in versione sottotitolata o doppiata, in base alle richieste locali.

A quanto sembra in Canada il lungometraggio verrà ulteriormente proiettato dal 5 all'11 ottobre.

Funimation ha lanciato il film in oltre 400 sale negli Stati Uniti e in Canada nelle giornate di 25, 26, 27, 29 e 2 ottobre. Oltre ogni aspettativa, secondo quanto annunciato da Box Ufficio Mojo, a partire da lunedì 1 ottobre il film ha incassato 4.1006.822 USD (oltre i 35 milioni di euro) negli Stati Uniti.

Funimation e TOHO hanno proiettato una prima mondiale del film con sottotitoli in inglese all'Anime Expo il 5 luglio scorso. Il film è stato ufficialmente inaugurato in Giappone il 3 agosto, guadagnando 500.320.000 yen (circa quasi 4 milioni di euro) nei suoi primi tre giorni e classificandosi al 4 ° posto nel fine settimana di apertura. Da allora ha guadagnato oltre 1,5 miliardi di yen (circa 11 milioni di euro) al botteghino giapponese. La versione in lingua inglese ha avuto una premiere al Regal Cinema L.A. Live a Los Angeles il 13 settembre.

Speriamo quindi di poter ammirare quanto prima questo capolavoro!