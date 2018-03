Il film di Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend non sarà una pellicola riassuntiva

Durante un’intervista pubblicata sulufficiale di(anche noto in patria come), l’illustratoreha rivelato che l’imminente film d’animazione ispirato al franchise non sarà un film riassuntivo del precedente anime, bensì un prodotto completamente nuovo.

Misaki ha aggiunto che sebbene i dettagli siano ancora in fase di elaborazione, è convinto che Fumiaki Maruto, scrittore dell’originale serie di light novel, troverà un modo per rendere la pellicola un prodotto nuovo e funzionante. È dunque probabile che questa sveli una storia inedita o addirittura proponga ai fan una rivisitazione della trama originale. Dal momento che la serie di romanzi si è già conclusa, Misaki ha poi confessato il desiderio di trasporre in animazione anche la porzione di storia non coperta dall’anime lanciato sul circuito televisivo nipponico nel 2015.

Scritti da Fumiaki Maruto e illustrati da Kurehito Misaki, i romanzi di Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend narrano la storia di Tomoya Aki, un otaku che lavora part-time per poter comprare anime in Blu-ray disc. Un giorno, durante le vacanze di primavera, incontra sulla strada di casa una bellissima ragazza e finisce per modellare a sua immagine e somiglianza l'eroina del proprio gioco amatoriale. Tuttavia, un mese dopo scopre che la ragazza è in realtà una sua compagna di classe di cui però non conosce ancora il nome. Apprende poi che questa fanciulla - chiamata Megumi - non viene granché notata dagli altri. Dal momento che Tomoya non è bravo a scrivere e non dispone nemmeno di grandi abilità artistiche, si rivolge a Eriri Spencer Sawamura, asso del club artistico, e a Utaha Kasumigaoka affinché lo aiutino a produrre un gioco decente da presentare al Comic Market.

Mentre i manga e i romanzi di Saekano sono ancora inediti nel nostro paese, i ventiquattro episodi della serie anime (proposti in due diverse stagioni) sono visionabili con sottotitoli in italiano su Crunchyroll e Amazon Video.