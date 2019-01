Il film di Tokyo Ghoul vede una nuova aggiunta al cast

Il secondo film live-action dedicato alla saga di Tokyo Ghoul non ha ancora un titolo ufficiale, ma il resto dei lavori continua celermente. Da oggi conosciamo un altro personaggio che apparirà nella pellicola che arriverà nei cinema nipponici dal 19 luglio.

Il personaggio in questione è Hinami Fueguchi, che sarà interpretata da Hiyori Sakurada. Il ruolo non è nuovo, essendo già apparso nel primo film di Tokyo Ghoul del luglio 2017. Hinami è, nel manga, una bambina ghoul che appare la prima volta mentre è ricercata dagli investigatori. Si affezionerà subito a Ken e Toka, che chiamerà rispettivamente fratellone e sorellona.

Il sequel arriverà a due anni di distanza dal primo lungometraggio, e vede il ritorno di Masataka Kubota nel ruolo di Ken Kaneki, accompagnato da Maika Yamamoto come Toka Kirishima, Shota Matsuda come Shu Tsukiyama, Shunya Shiraishi come Nishiki Nishio e Kai Osagawara nel ruolo di Hide. Recentemente, il franchise ha visto anche la conclusione della serie animata il 25 dicembre 2018, mentre l'autore originale del manga di Tokyo Ghoul Sui Ishida ha affermato di star già lavorando a un nuovo progetto che potrebbe arrivare già nel 2019.