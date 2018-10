Il finale del capitolo 922 di ONE PIECE lascerà tutti con il fiato sospeso

Dopo gli accurati spoiler rilasciati nella giornata di ieri, ecco arrivare, puntuale come sempre, il nuovo capitolo di ONE PIECE. L'uscita numero 922 segna un vero punto di non ritorno nell'attuale saga in corso del Wano Country, un Rubicone di azione, paura e distruzione che lascerà i fan con il fiato sospeso.

Che la saga del Wano Country fosse una delle più attese di sempre dai fan di ONE PIECE è ormai cosa nota ai più, ma il buon Eiichiro Oda sta dando ai suoi lettori una valanga di motivazioni per amare alla follia questa parabola narrativa.

Fin dall'inizio (e ancor prima), il Paese di Wa dove si trovano attualmente i nostri Mugiwara è stato permeato da un alone di mistero che ha creato milioni di domande tra i fan dell'epopea piratesca di Oda, domande che pian pian stanno trovando risposte. Gli abitanti di Wano, come ormai noto, vertono in condizioni critiche a causa delle fabbriche di Kaido, le quali hanno avvelenato le falde acquifere del paese e, di conseguenza, i campi coltivati e gli animali che bevono l'acqua contaminata.

Il popolo è denutrito, ammalato e stanco a causa di ciò, e il potere egemonico di Kaido sembra non dover trovare una fine. Recenti novità hanno rivelato che questa situazione di totalitarismo di stampo militare si protrae ormai da 20 anni, e che il precedente Shogun del paese, l'amato e compianto Lord Oden, è stato ucciso durante la presa di potere da parte dell'Imperatore.

Kaido, racconto dopo racconto, si è rivelato sempre più spietato e temibile, e gli ultimi due capitoli di ONE PIECE hanno mostrato finalmente ai fan la sua enorme forza distruttiva, facendo apparire il formidabile avversario del momento in una forma inconsueta (anche se in larga parte prevedibile).

Il capitolo 921 della scorsa settimana ha svelato ai fan che Kaido può trasformarsi in un drago cinese enorme (palese omaggio al Drago Shenron di Dragon Ball), ma non è ancor ben chiaro se questa forma sia legata al Frutto del Diavolo Zoo Zoo Ancestrale o ad altro, dato che nessuno ha ancora detto nulla a riguardo (cosa che desta dei sospetti).

Nel capitolo di questa settimana, l'Imperatore delle Cento Bestie ha dimostrato che le storie sulla sua crudeltà, arroganza e potenza distruttiva era più che veritiere, palesando anche un amore per gli alcolici sottaciuto dai più. Verso il finale della nuova uscita, Kaido, con una semplicità disarmante, ha raso al suolo il Castello di Oden dove si trovavano Nami e gli altri con un semplice soffio.

Rufy, Law, Kin'Emon e O-Kiku non erano sul luogo al momento dell'attacco, dato che si stavano dirigendo verso Okobore per mettere in salvo i cittadini e O-Tsuru, ma hanno assistito alla distruzione da distanza ravvicinata. La scena ha mandato Cappello di Paglia su tutte le furie, e il capitano della Thousand Sunny ha chiuso il capitolo di questa settimana assestando un micidiale Elephant Gun sulla testa di Kaido, il quale, ubriaco, sembra aver risentito del colpo.

Potete trovare l'immagine (SPOILER) in cui Rufy colpisce Kaido in calce alla notizia. ONE PIECE prosegue la sua corsa, e le cose si complicano per i nostri Mugiwara.