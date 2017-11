Il flash-forward all'inizio di Boruto: Naruto Next Generation è un'idea di Kishimoto-san

In una recente intervista con, canale di notizie e meteo con sede in Francia, l'illustratore di Boruto: Naruto Next Generations , ha rivelato che il tanto chiacchierato flash-forward che apre la serie è stato un'idea di, il creatore di

Intervistato dalla testata online francese BFMTV, Ikemoto ha risposto a molte significative domande sul suo lavoro, sul rapporto con il sensei Masashi Kishimoto e sulla creazione e relative difficoltà nel porre in essere i personaggi di Boruto: Naruto Next Generations.

Alla domanda:"Perché ha scelto di iniziare a mostrare Boruto adulto per poi parlare della sua storia sotto forma di flashback?", Mikio Ikemoto ha risposto all'intervistatore rivelando qualcosa che forse un po' tutti si aspettavano:

"Questa scena d'apertura è stata ideata da Kishimoto-san. Pensavamo di avere bisogno di un inizio diverso dal film, avevamo bisogno di qualcosa di maggior impatto e alla fine siamo giunti a questa soluzione. Ma è stato deciso molto rapidamente e non avevo alcuno studio del personaggio per Boruto adulto, quindi non ho avuto la possibilità di far maturare meglio l'idea. Quindi, quando torneremo a questa scena, forse il design sarà leggermente differente."

Il manga di Boruto ha all'attivo 18 capitoli e quattro volumi pubblicati in territorio nipponico, mentre in Italia il secondo volume uscirà questo Dicembre per Planet Manga. la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, invece, è arrivata al 35° episodio, che andrà in onda questo Mercoledì su Tv Tokyo.