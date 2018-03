Il franchise di Naruto si espande con tre nuovi romanzi inediti in uscita in Giappone!

, acclamata opera firmata dal maestro, si arricchirà ed espanderà il proprio universo con ben tre nuovi romanzi inediti. È stato annunciato dall'editore Shueisha negli ultimi giorni ed è un'iniziativa volta a festeggiare un evento ben preciso.

L'editore giapponese, infatti, pubblicherà i tre nuovi romanzi per festeggiare il 25° anniversario di Jump J Books, un'etichetta che si occupa di pubblicare le novel ispirate ai più grandi capolavori che vengono pubblicati sotto l'egida di Shueisha.

Il primo di questi romanzi si intitola provvisoriamente Naruto Shinden - Oyako No Hi (ovvero "Naruto - La nuova generazione - La giornata dei gentori e dei bambini) e sarà pubblicato il 2 maggio 2018. Non conosciamo ancora i dettagli sulla trama, ma - come è facile evincere dal titolo - tratterà del rapporto tra genitori e figli. Inoltre, poiché viene citata la nuova generazione, immaginiamo che sarà ambientato durante l'epoca di Boruto: Naruto Next Generations, con i protagonisti dell'opera di Masashi Kishimoto durante la loro vita adulta.

Non conosciamo, purtroppo, i titoli degli altri due romanzi, ma sappiamo che saranno pubblicati rispettivamente il 4 giugno e il 4 luglio del 2018, dunque entro la metà della prossima estate. Alla scrittura di queste novel figura Mirei Miyamoto, ma non sappiamo se Masashi Kishimoto collaborerà in qualche modo allo script o ai disegni delle copertine dei tre romanzi.

L'uscita di queste novel, per adesso, è fissata solo al mercato giapponese, ma non è detto che in futuro Planet Manga non li porti in Italia.