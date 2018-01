Il ghigno di Freezer nelle immagini di Dragon Ball Super 124 non promette nulla di buono!

Mentre in rete si parla ormai soltanto dell’imminente conclusione di Dragon Ball Super , che a partire dal mese di marzo sarà rimpiazzato dadiffonde come ogni sabato i nuovi screenshot tratti dalla puntata 124 che potremo visionare domattina. Cosa avrà in mente?!

Visionabili in calce all’articolo, tre dei quattro nuovi screenshot sono infatti incentrati sullo scontro fra Gohan e Freezer contro Dyspo. Come appreso dagli spoiler più recenti, il tiranno intergalattico assumerà nuovamente la propria forma finale (quella dorata) e cercherà di tradire la squadra del Settimo Universo. Ma dal momento che l’alieno si troverà apparentemente in difficoltà contro il rapidissimo Dyspo, Gohan correrà subito in suo soccorso e ingaggerà battaglia contro il Pride Trooper; non è però chiaro cosa farà Freezer a partire da quel momento: uno screenshot ce lo mostra infatti alle spalle del ragazzo, ed il suo ghigno malefico non promette nulla di buono...

Il quarto ed ultimo screenshot, invece, ci mostra nuovamente Goku e Vegeta trasformati rispettivamente nei ‘Super Saiyan Blue Kaioken X20’ e ‘Beyond Super Saiyan Blue’ (il nome provvisorio assegnato alla recente trasformazione inedita dell’orgoglioso Principe dei Saiyan). Mentre Gohan, C-17 e Freezer hanno infatti ingaggiato battaglia coi Pride Trooper Toppo e Dyspo, i due Super Saiyan Blue del Settimo Universo hanno invece il compito di affrontare e sconfiggere l’ostacolo più grande che ancora li separa dalla vittoria finale del Torneo del Potere: Jiren il Grigio! Riuscirà questa straordinaria coppia di guerrieri ad abbattere il fantomatico mortale che nemmeno gli Dei della Distruzione possono sconfiggere? Lo scopriremo molto presto.