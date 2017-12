Il giardino delle parole: la light novel di Makoto Shinkai uscirà per J-Pop il 7 dicembre

Dopo gli enormi successi delle light novel di, laha annunciato quest'oggi l'arrivo in Italia del romanzo, già ottimo film anime del 2013 curato dal maestroe disponibile su

La storia segue la vita di Tako, studente di 15 anni con il sogno di riuscire a divenire un calzolaio, e di Yukari Yukino, giovane professoressa di 27 anni. Incontratisi per la prima volta in un giardino, durante un giorno di pioggia, i due cominceranno pian piano ad aprirsi sempre di più l'uno con l'altra.



Successiva all'anime, la light novel, come d'obbligo, amplierà storia e personaggi, scavando molto più a fondo nella psicologia di Takao e Yukari e anche in quella dei personaggi secondari che li circondano, dai drammi del fratello minore di Takao, Shota, fino alla relazione clandestina di Ito e Yukari. Lo stesso Shinkai ha spiegato: "Inizialmente gli unici punti di vista erano quelli dei due protagonisti principali, ma nel romanzo ho voluto aggiungere altri narratori e ampliare l'intera storia, così da renderlo un volume impossibile da raccontare in sole due ore di film".



Il giardino delle parole uscrà per J-Pop il prossimo 6 dicembre in fumetteria e il 7 duicembre in tutte le librerie.