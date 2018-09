Il gioco di carte di Dragon Ball Super rivela la forma base di Gogeta

Vi siete mai chiesti come sarebbe Gogeta con i capelli neri, se non fosse trasformato in Super Saiyan? Finalmente possiamo ammirarlo in un'immagine ufficiale di Dragon Ball Super che ci svela l'aspetto dell'iconica Fusione quando si trova nella sua forma base.

Ciò è possibile grazie al gioco di carte ufficiale di Dragon Ball Super, che ha recentemente svelato una carta in cui viene raffigurato il prode Gogeta in versione base, senza aver attivato la trasformazione nel leggendario guerriero dai capelli dorati.

La Fusione, lo ricordiamo, non era mai comparsa in forma base: le sue uniche apparizioni ufficiali, peraltro non canoniche, risalgono al suo esordio nel film Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi e in uno degli episodi finali di Dragon Ball GT in forma di Super Saiyan 4, quando Goku e Vegeta decisero di unirsi con la danza Metamor per affrontare Omega Shenron.

In entrambe le occasioni, però, Gogeta è apparso trasformato già in Super Saiyan o in Super Saiyan 4, senza darci l'opportunità di mostrare la sua chioma nera. Ora è possibile ammirarlo grazie alla carta di Dragon Ball Super, che potete ammirare in bassa risoluzione qui di seguito.

Ricordiamo che Gogeta potrebbe anche comparire in forma di Super Saiyan Blue e diventare canonico nella continuity principale del franchise: stando a un rumor, potremmo vederlo affrontare Broly...