Il Jump Festa 2018 ospiterà panel per Boruto, My Hero Academia e Tokyo Ghoul:re!

Previsto per il 16 ed il 17 dicembre, ilsi avvicina lentamente ed i fan disono già in fermento. Ogni anno, del resto, l’evento organizzato daè sede di annunci importanti, e sembra proprio che l’edizione del 2018 non farà eccezione...

Durante il panel previsto per la prima giornata dell’evento che si terrà a Tokyo, i fan potranno aspettarsi aggiornamenti su My Hero Academia, Food Wars, Tokyo Ghoul:re, New Prince of Tennis, Haikyuu!! e Yuragi-sou no Yuuna-san. Per il momento, lo studio Bones Inc. ha confermato la propria partecipazione alla convention, durante la quale rivelerà nuove informazioni sulla tanto attesa terza stagione televisiva di My Hero Academia.



La seconda giornata, invece, darà spazio agli annunci legati a serie vecchie e nuove, come ad esempio Black Clover e Boruto, che “parteciperanno” all’evento per la prima volta, e lo stesso Gintama. Sono previsti poi dei panel anche per Kekkai Sense Back 2 Back, The Disastrous Life of Saiki K, e ONE PIECE, che per l'occasione festeggerà il proprio 20° anniversario.



Infine, se la scorsa edizione ha ospitato i festeggiamenti per il trentesimo anniversario del franchise di Dragon Ball, si direbbe che lo staff di Dragon Ball Super non abbia -al momento- pianificato nulla. Tuttavia, dal momento che negli scorsi mesi si è più volte parlato di un nuovo film legato al brand, il palco del Jump Festa potrebbe essere il luogo adatto per l’annuncio ufficiale da parte di Toei Animation.