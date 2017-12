Il Jump Festa 2018 ha portato il Gear Fourth di One Piece nel mondo reale!

I fan di One Piece hanno ricevuto davvero molte notizie dal, a partire da alcune interessanti novità rivelate dallo stesso, ma i fan presenti all'evento hanno avuto qualcosa in più.

Come parte dell'allestimento dello stand di One Piece alla convention, Shueisha aveva una statua che rappresentava l'impressionante forma di Rufy in Gear Fourth in tre dimensioni e in scala, che potete vedere comodamente in calce alla notizia.

Weekly Shonen Jump di Shueisha ha postato su Twitter la foto della statua non solo per mostrare la sua bellezza, ma anche per sfoggiarne la mole:"Il Gear Fourth di Rufy sembra ancora più impressionante in tre dimensioni: la foto non cattura l'impatto o la scala". Insieme a questa versione del Gear Fourth di Rufy (che ha debuttato per la prima volta nella serie durante la lotta di Rufy e Doflamingo), lo stand aveva anche una funzione interattiva in cui i partecipanti erano legati a una corda elastica sopra un trampolino e potevano prendere a pugni Big Mom e la sua nuvola vivente Prometeo.

Anche la doppiatrice giapponese di Rufy, Mayumi Tanaka, ha sperimentato questa divertente attrazione, e nel farlo si è fatta riprendere mentre ricreava alcune tecniche di Rufy. Potete trovare il video in calce alla notizia.

One Piece ha festeggiato quest'anno un ventennio di pubblicazione.