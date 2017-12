Il Jump Festa ha confermato una teoria dei fan sull'Imperatrice Big Mom di One Piece!

Durante lo scorso weekend,ha partecipato alla nuova edizione del Jump Festa , fornendo ai visitatori una serie di anticipazioni legate al suo manga,. Una di queste in particolare riguardaed il suo insostenibile peso...

Secondo quanto riportato dai partecipanti alla convention, durante l’evento sarebbe stato possibile ammirare uno sketch in cui la donna apparirebbe molto più magra, lasciando intendere che l’Imperatrice, in uno dei futuri capitoli dell’arco narrativo “Whole Cake Island” subirà una radicale metamorfosi. Uno dei colonnisti di Shueisha avrebbe inoltre comunicato ai fan che il personaggio, dopo la trasformazione, apparirà in groppa a Prometheus con una capigliatura infuocata e un’espressione particolarmente imbufalita!



Sin dall’introduzione di Big Mom, i fan di One Piece si sono chiesti se il personaggio sarebbe mai dimagrito attraverso una qualche trasformazione. È dunque probabile che quando l’Imperatrice sessantottenne si vedrà costretta a “dimagrire”, la metamorfosi tradurrà il suo peso eccessivo in forza fisica, garantendole uno spropositato power-up. Curiosamente, se fosse proprio Luffy a spingerla a tanto, lo scontro fra una Big Mom magra contro il Gear Fourth del ragazzo finirebbe per invertire le parti: Luffy apparirebbe immenso, mentre l’Imperatrice sarebbe alquanto snella.

Secondo voi, quando e perché Big Mom ricorrerà a questa scioccante trasformazione?