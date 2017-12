Il look di Nami in One Piece doveva essere molto diverso da quello che oggi conosciamo!

Sebbene in One Piece l'aspetto del personaggio disia diventato molto curvy nel corso degli anni, il design originale della navigatrice della ciurma diera una versione molto più ruvida di quello che poi ci è stata presentata.

Eiichiro Oda è ben noto per il suo stravagante design dei personaggi, ma cosa sarebbe successo se Nami, così come inizialmente concepita, avesse combattuto con un'ascia gigante? Il concept iniziale della ragazza presentava infatti una versione molto diversa della ex ladra di pirati.

La prima versione di Nami, come potete vedere in calce alla notizia, che i fan hanno amorevolmente soprannominato "Fullmetal Nami", presentava treccine, jeans strappati con un singolo legging sulla gamba destra, cicatrici evidenti sul corpo, stivali, un unico stivale blindato in metallo, un unico guanto blindato (che copre tutto l'avambraccio) in metallo e un'ascia considerevolmente più grande di lei.

Data la natura dei suoi guanti di ferro, i fan hanno fatto molti riferimenti a un'altra serie popolare, cioè Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa. La rivelazione del design ha anche riacceso il dibattito sul fatto che l'attuale design di Nami sia o meno adatto al suo personaggio.

Nami risultava dunque molto diversa dal suo aspetto finale, e non è l'unica ad aver subito cambiamenti. Tony Tony Chopper è stato originariamente concepito come quello che i fan chiamano un "ladro renna fumante" con un design che è ben diverso dal design definitivo e amichevole che tutti conosciamo. Alcuni si chiedono se la serie sarebbe stata così popolare come lo è ora con design come questi.

One Piece di Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997. È stato raccolto in 87 volumi, con alcuni capitoli ancora da includere. Il manga ha persino fissato un Guinness World Record, ed è la serie manga più venduta al mondo con 430 milioni di copie vendute.