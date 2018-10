Il manga A Certain Scientific Accelerator riceverà una trasposizione animata nel 2019

Nel corso dell’evento "Dengeki Bunko 25th Anniversary Fall Dengeki Festival” è stato annunciato che il rinomato studio d’animazione J.C. Staff adatterà in anime il manga spin-off intitolato A Certain Scientific Accelerator (anche noto in patria come Toaru Majutsu no Index Gaiden: Toaru Kagaku no Accelerator).

La nuova serie d'animazione esordirà già nel corso del 2019, ma sfortunatamente la produzione non ha svelato alcun dettaglio aggiuntivo, limitandosi a confermare che gli apprezzati interpreti vocali del calibro di Nobuhiko Okamoto e Rina Hidaka presteranno le proprie voci ai due personaggi principali, Accelerator e Last Order. La serie sarà diretta da Nobuharu Kamanaka (Big Order).

Disegnato da Arata Yamaji, lo spin-off incentrato sul personaggio di Accelerator - un noto antagonista della serie A Certain Magical Index - ha esordito nel 2013 sulle pagine del magazine Monthly Comic Dengeki Daioh pubblicato da Kadokawa. Il nono volume del fumetto verrà pubblicato in Giappone il prossimo 11 ottobre.



Durante lo stesso evento è stata annunciata anche la terza stagione della serie intitolata A Certain Scientific Railgun, che purtroppo non dispone ancora di una finestra di lancio, né di un sottotitoli ufficiale. Infine, vi ricordiamo che lo scorso 5 ottobre è stato finalmente trasmesso il primo episodio della terza stagione di A Certain Magical Index. L'avete già visionato?