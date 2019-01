Il manga di Boruto: Naruto Next Generations evidenzia le capacità di Ino Yamanaka

Nei primi mesi della propria serializzazione, il manga di Boruto: Naruto Next Generations potrà anche essersi incentrato sui componenti del Team 7, ma in seguito gli abitanti del Villaggio della Foglia hanno ottenuto sempre più spazio. Il più recente capitolo del fumetto, ad esempio, ci ha mostrato i progressi compiuti da Ino...

Nel trentesimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno infatti potuto ammirare le capacità di Ino Yamanaka, che dopo aver assunto il comando del proprio clan non ha mai trascurato gli allenamenti. Nonostante la madre di famiglia gestisca un negozio di fiori, Ino non si è ancora ritirata, ma al contrario utilizza le proprie abilità per percepire e individuare qualsiasi nemico possa introdursi nel Villaggio della Foglia.



Quando Delta ha deciso di mettere alle prova le capacità di Ino, al fine di localizzare Kawaki e riportarlo nella sede principale dell’Organizzazione Kara, la fioraia ha immediatamente percepito l’arrivo del nemico, utilizzando una tecnica del proprio clan per informare sia il Settimo Hakage che la divisione militare. In pochi istanti, inoltre, la Yamanaka ha confrontato il chakra di Delta con quello dei precedenti nemici della serie, non trovando alcun riscontro.

A ragion veduta, Ino potrà anche non essere una combattente al livello di Sakura e Hinata, ma i suoi poteri risultano fondamentali per il Villaggio della Foglia, che altrimenti non si sarebbe mai accorto della presenza dell’intrusa. E voi, vi sareste mai aspettati che Ino compisse dei progressi simili, prendendo effettivamente il posto del proprio padre?