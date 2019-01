Il manga di Boruto: Naruto Next Generations rivela la data di nascita del protagonista

A causa degli eventi avvenuti il 10 marzo, nessun fan di Naruto potrà mai dimenticare la data di nascita del suo indiscusso protagonista, Naruto Uzumaki appunto. Lo stesso non si può dire però del figlio Boruto Uzumaki, il cui compleanno è stato svelato solo di recente...

Pubblicato sull’ultimo numero del magazine nipponico Weekly Shonen Jump edito da Shueisha, il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha infatti rivelato che il giovane primogenito che il Settimo Hokage ha avuto dalla moglie Hinata Hyuga è nato esattamente il 27 marzo.



Non solo il ragazzo è venuto al mondo durante lo stesso mese che ha visto nascere anche il suo eroico padre, ma Boruto Uzumaki, a quanto pare, festeggia il proprio compleanno solo quattro giorni prima della compagna di squadra Sarada Uchiha. L’abile figlia di Sasuke è nata infatti il 31 Marzo, di conseguenza è appena qualche giorno più giovane del compagno di classe.

Per quanto riguarda invece Himawari Uzumaki, sorella minore dello stesso Boruto, la sua data di nascita rimane ancora un mistero. Come di certo sapranno coloro che seguono il manga o anche solo la trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generation, un episodio ambientato durante l’arco narrativo degli Esami di Selezione di Chunin ha visto la famiglia Uzumaki festeggiare il compleanno della piccola, ma senza rivelarne la data di nascita.

Di conseguenza, i fan più curiosi dovranno attendere che lo scrittore Ukyo Kodachi e l’illustratore Mikio Ikemoto, autori del sequel ufficiale di Naruto, si decidano a vuotare finalmente il sacco.