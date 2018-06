Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato i poteri di Kawaki

Boruto: Naruto Next Generations, fin dalle prime battute, è stato ammantato da un'aura oscura che promette (o minaccia) la fine del Villaggio della Foglia. Come tutti i fan sanno, artefice della fine dovrebbe essere Kawaki, misterioso ragazzo che è stato da poco introdotto nel manga. Ora, la serie ha mostrato alcune capacità del giovane ninja.

Non solo Kawaki possiede lo stesso marchio Kama di Boruto, ma è davvero molto forte anche senza di esso. Quando il ragazzo ha ripreso conoscenza, dopo essere stato salvato, è riuscito a creare un'onda d'urto per allontanare il Team 7 da lui, e prima ancora, ha fatto fuori una dozzina di burattini robotici che avevano messo in difficoltà un Jonin come Konohamaru.

Mescolando queste capacità con la sua personalità testarda, Kawaki diventa davvero una persona difficile da gestire. Tuttavia, c'è una parte dei poteri di Kawaki che ha spiazzato i fan. Alla fine del recente capitolo di Boruto, i lettori hanno visto il giovane shinobi sfidare uno dei membri di Kara. Kawaki ha rifiutato di tornare all'organizzazione, cosa che non ha reso felice il membro inviato per recuperarlo, Garo.

Quando quest'ultimo ha affermato che avrebbe riportato indietro Kawaki con la forza, il ragazzo si è precipitato verso di lui e ha mutato il suo braccio in una falce. La trasformazione era visivamente simile a quella di Jugo, l'ultimo membro del Team Serpe (poi Team Falco) reclutato da Sasuke.

Jugo aveva istinti omicidi che scatenavano delle mutazioni nel suo corpo. Dal suo sangue, Orochimaru estrasse un enzima con cui creò la tecnica del Segno Maledetto. I poteri di Kawaki sembrano dunque non avere limiti di sorta, e solo i futuri capitoli di Boruto faranno luce su quanto profonda sia la sua forza.