Il manga di Boruto: Naruto Next Generations si appresta a svelare un importante segreto!

Dopo aver introdotto un personaggio attesissimo e aver fornito qualche dettaglio sul sigillo che da qualche tempo caratterizza Boruto Uzumaki, la versione cartacea di Boruto: Naruto Next Generations sembra finalmente intenzionata a far luce sul mistero di Kawaki.

Atteso nelle fumetterie nipponiche per il prossimo 31 maggio, il capitolo 24 di Boruto: Naruto Next Generations potrebbe invero fornire nuove informazioni sul personaggio che, nel primo capitolo del manga, si è battuto contro il giovane protagonista. In attesa di poter visionare il capitolo completo, in rete sono già emerse le prime anticipazioni, che di conseguenza vi proponiamo di seguito.



“Il nome del ragazzo non identificato verrà presto rivelato. L’onorevole figlio dell’Hokage, Boruto Uzumaki, incontra il misterioso ragazzo, Kawaki. Inoltre, persino la misteriosa Organizzazione ‘Kara’ fa la sua comparsa!! Di conseguenza, cosa accadrà...?!”

È mai possibile che il personaggio di Kawaki sia davvero legato, in qualche modo, alla pericolosa organizzazione nota come ‘Kara’?

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, Boruto: Naruto Next Generations è il sequel ufficiale di Naruto, il manga che ha reso celebre in tutto il globo il sensei Masashi Kishimoto. Pubblicato sul settimanale nipponico Weekly Shōnen Jump, in Italia l’opera è edita da Planet Manga (Panini Comics), che ne ha recentemente pubblicato il quarto volumetto.