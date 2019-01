Il manga di Boruto: Naruto Next Generations si prepara a mostrarci un intenso scontro!

L’anime di Boruto: Naruto Next Generations potrà anche procedere a rilento, ma lo stesso non si può dire del manga scritto da Ukyo Kodachi e illustrato da Mikio Ikemoto. Il sequel di Naruto, infatti, si prepara a narrare una sconvolgente battaglia...

Nel più recente capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, la misteriosa Delta ha messa in atto un pericoloso piano per recuperare il giovane Kawaki, che l’Organizzazione Kara considera un prezioso “contenitore”. Dal momento che il ragazzo vive ormai sotto il tetto di Naruto Uzumaki, Delta ha dunque deciso di presentarsi apertamente al Villaggio della Foglia e al suo Hokage.



Quando Ino Yamanaka ha percepito uno strano chakra ed ha avvertito lo stesso Naruto, il Settimo Hokage ha deciso di gestire da solo la situazione e si è ritrovato a dover fronteggiare Delta. Queste sono state infatti le parole dell’eroe: “Per favore, riferisci alla divisione militare di non mobilitarsi. Me ne occuperò personalmente”.

L’arrivo di Delta potrà non essere passato inosservato, ma il compagno Kashin Koji, invece, non è ancora stato scoperto: l’uomo sta aspettando nell’ombra il momento ideale per entrare in azione, ragion per cui ha criticato anche piuttosto duramente il folle piano di Delta.

L’arrivo di Delta, in ogni caso, ha scosso profondamente il povero Kawaki, il quale l’ha immediatamente riconosciuta. “Quanto estremo dovrà essere il castigo che ti infliggerò? A giudicare dalla tua espressione, sembri ricordarlo piuttosto bene, Kawaki” sono state le parole che la donna ha proferito al ragazzo, che evidentemente ha già subito le sue torture.



Sfortunatamente il capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è terminato prima ancora che Delta e Naruto si affrontassero, ma lo scontro fra loro due sembra ormai inevitabile. Ce la farà Naruto a sopraffare questo “formidabile avversario”?