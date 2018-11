Il manga di Boruto: Naruto Next Generations svela un segreto sugli Yamanaka

Nonostante Boruto: Naruto Next Generations sia principalmente incentrato - come suggerito dal nome - sulla più giovane generazione di ninja del Villaggio della Foglia, il sequel ufficiale di Naruto non esita mai a dedicare un po’ di spazio ai personaggi introdotti nel manga originale di Masashi Kishimoto.

Sebbene Boruto: Naruto Next Generations sia solito approfondire perlopiù i clan Uchiha e Hyuga, il più recente capitolo del fumetto ha invece svelato un interessante segreto del clan Yamanaka. Nelle pagine del suddetto, si è scoperto innanzitutto che Ino prende ancora parte alle missioni ninja del villaggio, dedicando invece il suo tempo libero alla cura del negozio di fiori della propria famiglia.



Altrove, invece, il misterioso antagonista Kashin Koji ha spiegato al suo compagno il funzionamento delle difese del Villaggio della Foglia. Secondo quanto rivelato dall’uomo, in passato una divisione speciale di Konoha era in grado di percepire il chakra di coloro che entravano o uscivano dal villaggio; guidata dalla famiglia Yamanaka, questa divisione sensoriale poteva dunque scoprire in un solo istante l’arrivo di estranei e di potenziali nemici. Stando alle informazioni in suo possesso, questa pratica è ormai in disuso, ma pare che il Clan Yamanaka, all'occorrenza, ne sia ancora capace.



Il Clan Yamanaka era già noto per le sue straordinarie capacità sensoriali, ma nessuno si sarebbe mai aspettato, probabilmente, che questo potesse ricoprire un ruolo così importante nella sicurezza del Villaggio della Foglia. E voi, siete piuttosto sorpresi dalla rivelazione avvenuta nel nuovo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations?