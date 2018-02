Il manga di Boruto ci proietta nella missione più difficile del Team 7

Se state tenendo il passo con Boruto: Naruto Next Generations , allora saprete che l'anime vede ilaffrontare alcune missioni entry-level al momento. Tuttavia, il manga racconta una storia molto diversa. Il suo ultimo capitolo ha appena mandato il team diin una missione davvero "life or death".

Di recente, Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato il suo ventesimo capitolo, che ha coinvolto il Team 7 in una corsa pericolosa. La squadra di Boruto è stata inviata per ristabilire il contatto con Konohamaru, dopo che il ninja è scomparso in missione. La squadra è stata raggiunta da Katasuke per la ricerca e il salvataggio, e hanno imparato che Ao era il responsabile della scomparsa del jonin.

Naturalmente, Ao ha cercato di uccidere il gruppo che ostacolava la sua missione, ed è riuscito a uccidere un jonin. Tuttavia, la squadra 7 è riuscita a fuggire, ed è stato allora che Konohamaru ha assegnato al suo team la missione più straziante di tutte.

"Sembra che stia cercando il contenuto di quel container che abbiamo trovato all'interno del dirigibile e intende sbarazzarsi di tutti noi per curiosare nelle vicinanze", ha spiega Konohamaru. "Dobbiamo portare questo flash drive di nuovo al villaggio per l'analisi con ogni mezzo necessario! Ha informazioni che ho estratto dal contenitore. Può fornire indizi sul nostro nemico." Mitsuki ha affermato allora che Ao li avrebbe sicuramente cercati, e Konohamaru ha suggerito che il gruppo prendesse misure drastiche per assicurarsi che il Villaggio della Foglia ottenesse le informazioni, ma Sarada ha esitato.

"Se consideriamo che consegnare questo è la nostra priorità, sarebbe saggio per noi dividerci in due gruppi. Agirò come esca e lo terrò occupato", ha detto Konohamaru. "Il resto di voi ritornerà al villaggio con questo." Alla fine del capitolo di Boruto, il gruppo si è preparato a utilizzare le scorte di Katasuke di tecnologia ninja per combattere contro Ao, ma l'ex ninja della Nebbia non è un nemico facile da abbattere.