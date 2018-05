Il manga de "Attacco! A scuola coi giganti" si arricchirà di tre nuovi capitoli

Attraverso il numero di giugno del mensile nipponico Bessatsu Shōnen Magazine edito da Kodansha è stato recentemente annunciato che il manga de Attacco! A scuola coi giganti, anche noto come Attack on Titan: Junior High, riceverà tre nuovi capitoli che verranno pubblicati a cadenza mensile già dal prossimo numero.

Il manga "Shingeki! Kyojin Kōkō" (Attack on Titan: High School) narrerà la storia la storia della vicina Accademia Marley, che di conseguenza dovrebbe vedere per protagonisti i personaggi della suddetta nazione esplorata nei più recenti capitoli de L'attacco dei Giganti. È stato inoltre rivelato che ciascun capitolo presenterà delle pagine a colori.



Scritto da Saki Nakagawa, Attacco! A scuola coi giganti è uno spin-off dell’originale manga de L’attacco dei Giganti del sensei Hajime Isayama. Pubblicato sulle pagine di Bessatsu Shōnen Magazine dal lontano mese di aprile 2012 fino a luglio 2016, il manga si è concluso dopo 11 volumetti, disponibili anche in Italia grazie all’editore Planet Manga (Panini Comics). Dal fumetto, nel 2015, è stata tratta anche una serie d’animazione di 12 episodi soltanto, già visionabili anche con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.

Considerando che manca solo qualche mese all’inizio della terza stagione animata di Attack on Titan, quella alle porte sarà un’estate ricca di contenuti per i fan della serie. Il primo episodio della stagione, infatti, verrà trasmesso il prossimo 22 luglio sul circuito televisivo nipponico.