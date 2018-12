Il manga de I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho è vicino alla conclusione

Pubblicato in Giappone negli ultimi giorni, il 12° tankobon di Saint Seiya: Saintia Sho rivela ufficialmente che l’opera disegnata da Chimaki Kuori è ormai vicina alla propria conclusione.

Come i fan ricorderanno, sin dall’annuncio di Saint Seiya: Saintia Sho era stato specificato che la sua serializzazione non sarebbe stata estremamente lunga. Ambientato subito dopo la sconfitta di Saga di Gemini, avvenuta durante l’arco narrativo del Sanctuary del manga originale di Masami Kurumada, il fumetto narra una storia inedita antecedente allo scontro fra Sacri Guerrieri di Athena e i Marine di Poseidon, il Dio dei Mari.

Serializzato in Giappone dal 2013 sulle pagine della rivista Champion RED, il manga di Saint Seiya: Saintia Sho è sceneggiato e disegnato da Chimaki Kuori, su soggetto di Masami Kurumada. Raccolta attualmente in dodici tankobon, l’opera è edita anche nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics), col titolo de "I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho - Le Sacre Guerriere di Atena".L’11° volumetto è stato pubblicato in Italia durante il mese di agosto 2018.



Il fumetto ha inoltre ispirato una serie d’animazione prodotta dallo studio Gonzo e trasmessa in Giappone dal 10 dicembre 2018. Diretto Tamagawa Masato, l’anime è sceneggiato da Takahashi Ikuko, mentre Ichikawa Keiichi e Nishino Ayana ne curano il character design. Sahashi Toshihiko, invece, ne ha composto la colonna sonora. In Italia la serie è trasmessa con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.