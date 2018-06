Il manga de L'Attacco dei Giganti anticipa che la morte di un personaggio è imminente

L'Attacco dei Giganti rende costantemente giustizia al suo nome. Nel corso della serie abbiamo conosciuto molteplici giganti e ultimamente abbiamo assistito a un vero e proprio scontro tra titani. Ma nell'ultimo capitolo rilasciato, sembra che il capitano Levi abbia la ferma intenzione di eliminare uno di questi giganti dall'equazione.

Quindi, se siete grandi fan del Gigante Bestia è meglio che vi prepariate al peggio, perché è il prossimo nella lista di Levi. Come certamente sapranno coloro che seguono il manga de L'Attacco dei Giganti, non è un segreto che Eren disprezzi con tutte le sue forze il Gigante Bestia, ma il suo erede ha stretto un'alleanza traballante con Paradis che lo ha reso momentaneamente intoccabile.

Infatti, negli ultimi capitoli, si è scoperto che Zeke Jaeger era il doppiogiochista che i fan avevano ipotizzato fosse, ma questo non significa che Levi lo lascerà in vita. Il capitano ha rivelato che uccidere Zeke è parte del piano, ma quest'ultimo non sembra preoccuparsi della minaccia. "Ho intenzione di ucciderti e rimandare il tuo cadavere a Marley. La tua cospirazione diventerà chiara", dice Levi a Zeke mentre i due siedono in privato. "Se il tuo cosiddetto piano segreto è davvero genuino, allora aspetterò ancora un po 'prima di macellarti."

Stranamente, a Zeke sembra andar bene l'essere ucciso per il bene della missione. Tuttavia, l'uomo chiede di fare una cosa prima di andare. "Sono grato per le tue parole clementi. Ma presto mi farai incontrare Eren?"

Per ora, non c'è modo di sapere se Levi riuscirà davvero a uccidere Zeke, ma i fan sono interessati a vedere se le motivazioni del Gigante Bestia sono pure come sembrano. La rivelazione del suo status di traditore ha lasciato molti lettori scioccati, ma ci sono teorie che mettono in discussione la cosa.

L'Attacco dei Giganti tornerà in Giappone il 7 luglio con il nuovo capitolo del manga.