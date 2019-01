Il manga de L'Attacco dei Giganti ha rivelato il segreto del clan Ackerman

I soldati valorosi, di certo, non mancano nel mondo de L'Attacco dei Giganti. Una vita in "trincea" ha permesso che molti giovani trovassero la loro vocazione proprio nella guerra, ma sappiamo bene che nell'immaginario imbastito da Hajime Isayama trovano posto alcuni guerrieri dalla natura particolare. Stiamo logicamente parlando del clan Ackerman, il cui segreto è stato finalmente svelato.

Molti misteri de L'Attacco dei Giganti sono ormai stati svelati, e il manga di Hajime Isayama si sta avviando verso una sanguinosa conclusione. Sin dagli inizi, il sangue è stato protagonista di questa serie dalla forte impronta splatter, e l'arco finale promette un fiume in piena da mettere in imbarazzo Shining.

Vista l'"imminente" conclusione del manga, allora, anche gli ultimi segreti rimasti (davvero pochi) sono stati svelati, e uno di questi è quello legato alla straordinaria forza del clan Ackerman. Stando alle parole di Eren nel capitolo 112, infatti, il segreto dietro la forza degli Ackerman è la capacità di sbloccare l'esperienza accumulata in battaglia di ogni membro del clan.

Eren, durante il periodo trascorso a Marley, è stato istruito da Zeke sulla famiglia Ackerman, ed è stato in quel frangente che il protagonista della serie ha appreso i dettagli dietro la straordinaria potenza di Mikasa e Levi: a quanto pare, solo pochi membri selezionati sono in grado di utilizzare questo potere, e pochi "attivati" ​​sbloccano il potere da una fonte specifica.

"Non solo questo ha aumentato le tue capacità fisiche fino all'estremo, ti è stata data anche l'esperienza in battaglia accumulata da ogni Ackerman passato per mezzo di un percorso", ha spiegato Eren alla sua sorellastra.

Come noto, questo potere deriva dai Giganti, ed Eren non fa altro che confermare che gli Ackerman possono usare il potere dei giganti senza trasformarsi in uno di essi o perdere i sensi. Per fare ciò, gli Ackerman con il potenziale latente devono essere attivati, e ciò accade quando sono in pericolo mortale e ricevono un comando da parte di qualcuno che desiderano proteggere. Nel caso di Mikasa, l'attivazione avvenne quando Eren le ordinò di combattere contro i trafficanti di esseri umani che uccisero la sua famiglia.

A fronte di questa rivelazione, però, Eren confessa a Mikasa di provare odio nei suoi confronti per aver agito come una docile schiava, e lascia la sua fedele compagna in lacrime. L'Attacco dei Giganti continua, e il capitolo 113, il primo di questo 2019, è in dirittura d'arrivo.