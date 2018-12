Il manga de Shaman King The Super Star si prende una pausa

Dopo la La nuova pubblicazione del il primo volume il 15 novembre scorso, l'opera del maestro Hiroyuki Takei, autore della serie originale Shaman King, deve fare i conti con una lunga pausa.

La notizia è comparsa tra le pagine del numero di gennaio 2019 della rivista Shonen Magazine Edge, edita da Kodansha; Shaman King The Super Star, il nuovo arco di Hiroyuki Takei legato al manga Shaman King, andrà in pausa nei numeri di febbraio, marzo e aprile del prossimo anno in modo tale da permettere al mangaka di rimettersi completamente in salute. Non temete, il manga riprenderà regolarmente con l'uscita del numero di maggio della rivista il 17 aprile prossimo.

Ricordiamo che Shaman King The Super Star ha visto per la prima volta il 17 maggio e si compone fin'ora di un volume, dopo la pubblicazione dei tre capitoli del prologo. Per quanto riguarda la pubblicazione del manga in lingua inglese se ne è occupata Viz Media. Attualmente l'editore giapponese Kodansha detiene i diritti su Shaman King in Giappone, Europa e Stati Uniti. In Italia la saga di Shaman King è pubblicata da Star Comics.

Takei non ha mai smesso di dedicarsi al mondo di Shaman King; si è dedicato infatti a disegnare il prequel Shaman King 0, pubblicato a partire da novembre 2011 e il sequel Shaman King Flowers,dal 2012 al 2014, entrambi serializzati su Jump Kai. Quest'anno, per celebrare l’anniversario, è uscito anche uno spin-off del manga intitolato Shaman King Gaiden: Red Crimson.