Il manga di Detective Conan riceverà uno spin-off, ma non di Gosho Aoyama!

Il manga di Detective Conan si appresta a ricevere uno spin-off, che tuttavia non sarà firmato dal maestro e creatore originale della serie, Gosho Aoyama. Il progetto, infatti, è stato affidato a Takahiro Arai, autore del manga di Les Miserables.

Lo spin-off di Detective Conan prenderà il via sul numero 24 della rivista nipponica Weekly Shonen Sunday, edita da Shogakukan, e sarà intitolato Zero no Tea Time. La storia di questo manga si focalizzerà sul personaggio di Tooru Amuro, che compare già nell'opera principale di Gosho Aoyama.

Come molti sapranno, Tooru Amuro è un detective privato free lance, dietro i cui panni si cela l'identità segreta di Rei Furuya, agente segreto della PSB, per conto della quale si infiltra nell'Organizzazione Nera con il nome in codice di Bourbon.

Il creatore originale del manga di Detective Conan, Gosho Aoyama, supervisionerà il progetto. In Giappone, il manga è arrivato ormai al 94° volume rilasciato lo scorso 18 dicembre. In Italia, i diritti dell'opera sono a cura di Edizioni Star Comics, che ha recentemente avviato una nuova collana in edicola in collaborazione con i quotidiani RCS.

Tooru Amuro/Rei Furuya sarà anche uno dei protagonisti di Detective Conan: Zero's Executioner, il nuovo film di animazione del franchise.