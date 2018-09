Il manga di Detective Conan si prenderà altre nove settimane di pausa!

Attraverso quanto riportato sulle pagine del 43° numero della rivista nipponica Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, apprendiamo quest’oggi che il manga di Detective Conan, scritto e disegnato dal fumettista Gosho Aoyama, si prenderà ben nove settimane di pausa. La serializzazione ripartirà nel 53° numero del magazine.

L’editore non ha spiegato le ragioni di questa nuova pausa, ma ha specificato che nel frattempo Gosho Aoyama condurrà delle ricerche. Brutte notizie, insomma, per i fan del fumetto, che solo la scorsa estate si era infatti preso altre sette settimane di pausa. Come ricorderete, infatti, la serializzazione di Detective Conan si era interrotta lo scorso 11 luglio, dopo nemmeno tre mesi dall’ultima ripresa. Anche in quel caso, Aoyama aveva espresso la necessità di condurre delle ricerche.

Al fine di colmare i (ricorrenti) vuoti lasciati dal manga di Detective Conan, Weekly Shonen Sunday ha annunciato in precedenza che lo spin-off intitolato Meitantei Conan Zero no Tea Time (Detective Conan: Zero's Tea Time) verrà pubblicato durante la pausa del manga principale. Disegnata da Takahiro Arai, l’opera è Incentrata sul personaggio di Tōru Amuro.

Lanciato nel lontano 1994, Detective Conan si compone ormai di 94 volumetti, tutti pubblicati anche in Italia da Star Comics Edizioni. Supervisionato dallo stesso Aoyama, o spin-off di Arai - già autore di Tenshō no Quadrable e Cirque du Freak - ha invece esordito su Weekly Shonen Sunday lo scorso 9 maggio e risulta ancora inedito nel nostro paese.