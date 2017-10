Il manga Detective Conan: The Darkest Nightmare è prossimo a concludersi

Il numero di dicembre del magazine nipponicoedito da Shogakukan rivela che il manga basato sul lungometraggio d’animazioneè ormai vicino alla conclusione.

Curato da Yutaka Abe e Jiro Marude, il fumetto è serializzato su Shonen Sunday S dallo scorso 25 maggio, e la sua partenza è avvenuta subito dopo la conclusione dell’adattamento cartaceo di Detective Conan: Crossroad in the Ancient Capital, anch'esso realizzato dai sensei Abe e Murade.

Il manga originale del sensei Aoyama, Detective Conan, conta più di 200 milioni di copie stampate in tutto il mondo e al momento si compone di 93 tankobon. In Italia Detective Conan è edito dalla casa editrice Star Comics, che finora ha pubblicato i primi 90 volumetti. La serie anime, originariamente in onda sulla rete mediaset Italia 1, è ora trasmessa sul canale Super!