Il manga di Dr. Stone riceverà il suo primo romanzo il prossimo 4 febbraio

Dr. Stone è uno dei manga di maggior successo in Giappone. Il misto tra azione, mistero e divulgazione scientifica è riuscito ad attecchire nel cuore di milioni di fan, e grazie all'ottimo riscontro di critica e pubblico, una serie anime tratta dal manga è già in cantiere. Ora, pare che anche un primo romanzo di Dr. Stone sia in arrivo.

Proprio così: dopo l'annuncio della serie animata, il manga di Dr. Stone, scritto da Riichiro Inagaki e illustrato da Boichi, riceverà anche una prima novel. A rivelare la cosa è stato Il sito web di Shueisha relativo alla sua etichetta Jump j Books, che ha annunciato che rilascerà il romanzo di Ichio Morimoto Dr. Stone Hoshi no Yume, Chi no Uta (Dr. Stone Star's Dream, Earth's Song) il prossimo 4 febbraio.

Una delle storie che andranno a comporre il romanzo si svolge prima dell'evento che ha pietrificato l'umanità, e segue Senku durante i suoi giorni di scuola superiore mentre si concentra sulla strategia del club scientifico per lanciare un razzo. Un'altra storia, invece, ha luogo dopo la pietrificazione della razza umana, e segue Chrome, Kohaku e Suica. I tre formano una banda musicale e si esibiscono con strumenti fatti a mano. Il libro includerà anche illustrazioni speciali.

Dr. Stone continua la sua corsa, e nell'attesa che la serie anime prenda il via, questo romanzo in arrivo il 4 febbraio (in Giappone) è un ottimo modo per restare immersi nella nuova età della pietra.