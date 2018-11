Il manga di Dragon Ball Super ha aggiornato la graduatoria degli Universi

Come scoperto la scorsa settimana, il 42° capitolo del manga di Dragon Ball Super ha sancito la definitiva conclusione del Torneo del Potere, gettando inoltre le basi per il prossimo arco narrativo del fumetto di Toyotaro. Prima di salutare i nostri eroi, tuttavia, il Grande Sacerdote ha effettuato una sorprendente rivelazione...

Durante lo scontro finale fra Jiren il Grigio e gli ultimi combattenti rimasti al Settimo Universo, Freezer ha attuato un ingegnoso piano che consentisse a C-17 di rimanere l’unico guerriero ancora in gara, garantendo all’universo di Goku e compagni il diritto di sopravvivere. Di conseguenza, sempre C-17 ha potuto esprimere un desiderio, che il Dio Drago ha subito esaudito, ripristinando gli universi cancellati dai due Zeno durante il corso della competizione.



Una volta esaudito il desiderio del cyborg, il Grande Sacerdote ha poi rivelato a Shin che il Settimo Universo, proprio grazie all’altruismo di C-17, ha guadagnato una posizione nella graduatoria degli Universi: se in passato risultava solo il penultimo di dodici, da questo momento in poi sarà invece il terz’ultimo.

Sfortunatamente non è chiaro cosa questo comporti per Goku e i suoi amici, né se Lord Beerus e l'Angelo Whis siano a conoscenza di questo “level up”, ma è probabile che Toyotaro ce ne spieghi le conseguenze a tempo debito, attraverso i prossimi capitoli del manga di Dragon Ball Super.

Secondo voi questa nuova posizione in classifica comporterà qualche differenza per i nostri eroi?