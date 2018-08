Il manga di Dragon Ball Super ha alterato i livelli di combattimento di Gohan e Kefla?

L’anime di Dragon Ball Super potrà non aver conferito a Gohan il power-up tanto sperato dai fan, ma questo non significa che il personaggio debba necessariamente rimanere all’ombra di Goku e di Vegeta. Disegnato da Toyotaro, il manga di Dragon Ball Super ci ha infatti proposto uno sviluppo inatteso e sensazionale!

Come suggerito dai recenti spoiler, il più recente capitolo di Dragon Ball Super ha visto il primogenito di Son Goku affrontare la snella Kefla del Sesto Universo, ossia la fusione fra le guerriere Saiyan di nome Kale e Caulifla. La combattete dotata di un potere quasi illimitato, al punto tale da sconfiggere svariati Pride Trooper senza alcuno sforzo, desiderava infatti confrontarsi con lo stesso Goku, ma Gohan si è fatto avanti per permettere al padre di focalizzarsi sul mastodontico Jiren.



Quello che secondo il parere dei fan poteva (e doveva, probabilmente) rivelarsi uno scontro a senso unico ci ha invece proposto un finale del tutto inaspettato: dopo una dura battaglia, in cui entrambi i contendenti hanno dato fondo a tutte le proprie forze, Gohan e Kefla si sono eliminati a vicenda, cadendo fuori dal ring e decretando la totale cancellazione del Sesto Universo per mano del sommo Zeno.



Di conseguenza, per ogni fan soddisfatto dello strabiliante risultato portato a casa da Gohan, ve ne sono almeno dieci del tutto incapaci di comprendere come il ragazzo abbia potuto sopraffare una guerriera che, in precedenza, aveva quasi eliminato dalla competizione degli avversari del calibro di Vegeta Super Saiyan Blue e Golden Freezer.



Poiché lo stesso Goku, nell’anime di Dragon Ball Super, è riuscito a sconfiggere Kefla solo dopo aver risvegliato l’Ultra Istinto, l’unica spiegazione plausibile è che il manga di Toyotaro abbia nerfato non poco il livello di combattimento della fusione. Questo, tuttavia, non spiega come la sola Kale, prima di fondersi con l'amica Caulifla, abbia invece sconfitto il gigantesco Aniraza, che nell'anime aveva richiesto la completa collaborazione dei guerrieri rimasti al Settimo Universo.

E voi, cosa ne pensate dei recenti sviluppi di Dragon Ball Super? Avete gradito il sorprendente esito del combattimento fra Gohan e Kefla o avreste preferito che fosse la guerra Saiyan a prevalere? Fateci conoscere la vostra opinione attraverso i commenti!