Il manga di Dragon Ball Super potrebbe adattare un arco narrativo di DB Heroes?

Nonostante la serie televisiva di Dragon Ball Super sia terminata nel mese di marzo 2018, vari prodotti legati al franchise creato da Akira Toriyama risultano tuttora in corso, come ad esempio l’adattamento a fumetti dello stesso Dragon Ball Super e l’anime promozionale tratto dal videogioco Super Dragon Ball Heroes.

Quest’ultimo in particolare ha dato recentemente il via all’adattamento del proprio secondo arco narrativo, in cui sei potentissimi antagonisti hanno dato inizio a una missione davvero nefasta: sterminare tutte le divinità del multiverso. Senza perdere un solo istante, il gruppo ha già invaso il Sesto Universo e addirittura include una vecchia conoscenza di Goku e Vegeta: Zamasu (fuso), che a quanto pare è sopravvissuto al finale della Saga di Trunks.



Dal momento che Super Dragon Ball Heroes non è canonico, alcuni fan hanno ipotizzato che il manga ufficiale di Dragon Ball Super potrebbe invece proporre degli sviluppi molto simili a quelli dell’anime promozionale. Come sapranno i fan più attenti agli spoiler, il fumetto illustrato da Toyotaro ha recentemente introdotto un personaggio misterioso e incredibilmente pericoloso. Chiamato Moro, questo anziano alieno intende utilizzare le Sfere del Drago per riottenere i malvagi poteri magici di cui disponeva dieci milioni di anni fa, quando ancora era in grado di minacciare persino l’esistenza degli Dei.



A ragion veduta, il cosiddetto arco narrativo del “Prigioniero della Pattuglia Galattica” potrebbe davvero proporre ai fan degli sviluppi molto simili alla missione intrapresa dai “Core Area Warriors” di Super Dragon Ball Heroes, o comunque gettare le fondamenta per un arco narrativo incentrato sull’eventuale conflitto tra gli universi. Del resto anche Goku, nel corso di Dragon Ball Super: Broly, ha spiegato a Whis di voler diventare ancora più forte, al fine di tenere testa agli avversari che lo aspettano negli universi non coinvolti durante la competizione organizzata dal sommo Zeno.

In un modo o nell'altro, si direbbe quindi che il desiderio di Goku potrebbe avverarsi molto presto! Secondo voi quale piega prenderà il manga ufficiale di Dragon Ball Super?