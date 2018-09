Il manga di Dragon Ball Super potrebbe presto mostrarci l'identità del maestro di Jiren

Il capitolo 40 di Dragon Ball Super ha iniziato a svelare qualche dettaglio sul passato di Jiren: all'interno delle nuove pagine del manga, infatti, vi è un indizio che suggerisce il fatto che molto presto potremmo vedere il suo maestro.

Nel capitolo, infatti, vedremo Vegeta lanciarsi contro Jiren dopo aver sbloccato un nuovo power-up per il suo Super Saiyan Blue. Notando la forza del suo avversario, il principe dei saiyan chiede al Pride Trooper quante volte ha messo a rischio la sua vita in nome dei suoi ideali, nel corso della sua esistenza.

Dopo aver respinto il colpo di Vegeta, il guerriero dell'Universo 11 risponde che segue questo mantra in ogni combattimento che affronta, a prescindere dalla debolezza del suo avversario. In seguito, Jiren afferma che è un insegnamento trasmessogli dal suo maestro, ma per il momento non ci è dato sapere altro.

Si tratta, in ogni caso, di un dettaglio che il Grigio non ha mai menzionato nella serie televisiva animata di Dragon Ball Super: quando ha svelato il suo passato, infatti, Jiren ha soltanto fatto menzione di un individuo che lo ha allenato rendendolo estremamente potente. Ciò significa che, prima o poi, nel manga di Toyotaro potremmo assistere a un flashback in cui conosceremo l'identità del suo sensei?