Il manga di Dragon Ball Super ha proposto ai lettori un buffissimo triangolo amoroso!

Come ormai è risaputo, il manga di Dragon Ball Super tende a modificare troppo spesso gli eventi narrati nell’omonimo anime, proponendo talvolta degli sviluppi del tutto alternativi. Proprio questo ha recentemente permesso al sensei Toyotaro di dar vita ad un buffo triangolo amoroso fra i concorrenti del Torneo del Potere indetto dal sommo Zeno...

Sebbene la versione cartacea di Dragon Ball Super non abbia dato allo scontro fra C-18 e Ribrianne il medesimo spazio ricoperto nell’anime, le rivalità fra le due guerriere ha trovato un buffo modo per palesarsi ai lettori. Anziché combattere l’androide per cercare di dimostrarle la forza dell’amore, Ribrianne, nel corso del più recente capitolo del manga, sembra essersi presa addirittura una cotta per Crilin!



Quando l’esperto di arti marziali ha infatti incoraggiato la moglie a non arrendersi, la rotonda Ribrianne non ha potuto fare a meno di apprezzare la "magnifica" fisionomia del guerriero. Ma quando C-18 ha rivelato che Crilin è suo marito, la donna è stata letteralmente travolta dalla collera, arrivando a domandarsi come possa “una bestia così sgradevole” essere sposata con un individuo tanto bello.

In seguito, persino le compagne di Ribrianne hanno fatto non pochi apprezzamenti sul terrestre, trovando interessanti non solo la sua “testa calva” e l’assenza del naso, ma soprattutto “le caratteristiche piacevolmente semplici”, che renderebbero il suo aspetto “ben oltre la perfezione”. Sfortunatamente questo intenso momento di ilarità è stato di breve durata, poiché la lotta fra le quattro donne è stata interrotta da Gamisaras, il guerriero invisibile del Quarto Universo.



Sfruttando questa sua peculiare capacità, Gamisaras ha infatti eliminato sia Ribrianne che C-18, ponendo fine alla sua gara molto prima del tempo (soprattutto se paragonata allo screen time occupato invece nell’anime di Dragon Ball Super).

E voi, cosa ne pensate di questo simpatico siparietto comico imbastito dal sensei Toyotaro? Trovate anche voi che Crilin sia così irresistibile?