Il manga di Dragon Ball Super rivela il percorso evolutivo scelto da Gohan

Sebbene il capitolo 39 del manga di Dragon Ball Super sia uscito ormai da quasi una settimana, il suo contenuto continua a sorprenderci ancora oggi, in quanto i maestri Toriyama e Toyotaro l’hanno infarcito con colpi di scena e dialoghi molto interessanti. Uno di questi, infatti, riguarda proprio il giovane Gohan. Tutti i dettagli dopo il salto!

Abbiamo già parlato in più occasioni dello scontro combattuto fra Gohan e Kefla del Sesto Universo, ossia la fusione fra le guerriere Kale e Caulifla. Ciononostante, uno studio più approfondito del capitolo ha portato alla luce un’importante rivelazione effettuata dal primogenito di Son Goku, il quale ha infatti spiegato il suo singolare punto di vista circa il proprio retaggio Saiyan.



Nel corso della spaventosa lotta, la tenace Kefla ha incoraggiato l’avversario a trasformarsi in Super Saiyan, in modo tale che la loro sfida diventasse ben più interessante e combattuta. Il ragazzo, invece, è rimasto alla propria forma base, ma ha scatenato un potere talmente vasto da sorprendere sia Goku che gli altri combattenti del Settimo Universo.



Quando Kefla ha preteso di conoscere il motivo per cui il rivale non necessita di trasformarsi in Super Saiyan per accrescere smisuratamente il proprio potere, Gohan le ha fornito una spiegazione inequivocabile: “Ho scelto di continuare ad evolvervi non come un Saiyan, ma come un essere umano. Non faccio più affidamento sul mio sangue Saiyan”.



Queste affermazioni di Gohan rappresentano quindi una svolta importante per la sua caratterizzazione. Mentre l’anime di Dragon Ball Super non è riuscito tirar fuori il vero potere di Gohan, il fumetto omonimo ha finalmente fatto chiarezza sul percorso che il ragazzo ha deciso di imboccare. Del resto, già durante la saga di Majin Bu, in Dragon Ball Z, il figlio di Goku aveva risvegliato tutto il proprio potere latente (menzionato già durante i primissimi episodi della serie) senza la necessità di trasformarsi in Super Saiyan.



Come domandato dallo stesso Crilin nel corso del suddetto capitolo, è mai possibile che Gohan, col tempo, dimostri nuovamente di disporre di un potere persino superiore a quello del proprio padre? Voi cosa ne pensate?