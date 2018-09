Il manga di Gintama proseguirà su una nuova rivista

Gintama sta finendo, o meglio, finirà la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump. È stato annunciato recentemente che il manga verrà pubblicato in futuro su Shonen Jump GIGA dopo il numero 42 di WSJ.

Altre informazioni in merito, come per esempio il programma delle uscite dei capitoli su Jump GIGA, non sono state date. Ma una cosa sembrerebbe certa: Gintama è prossimo alla conclusione. In ogni caso, per quanto riguarda la rivista vera e propria, essa è conosciuta per avere una pubblicazione con un programma più irregolare e per ospitare piccoli periodici.

Gintama è una tra le più popolari serie manga del Giappone, con oltre 50 milioni di copie stampate a partire dal 2004. Il titolo, nato dalle mani del famoso mangaka Hideaki Sorachi, segue le vicende di un giovane samurai di nome Gintoki Sakata, capo di un’agenzia tuttofare, composta da Shinpachi Shimura e dalla giovane aliena appartenente al Clan Yato, Kagura.

Sapevate inoltre che, il nuovo anime di Gintama è esordito lo scorso 8 luglio?