Il manga di Hunter x Hunter si appresta a tornare nuovamente in pausa

Solo poche ore fa era un giorno come un altro per i fan di Hunter x Hunter . Tuttavia, tutto è cambiato quando è uscito un nuovo rapporto inerente la popolare serie manga. Secondo la dritta di un leaker, infatti,starebbe per metterein pausa - di nuovo.

Non siate scioccati: respirate, superate questo ennesimo dolore e starete bene. Su Twitter, Yonkou Productions ha rivelato la peggior notizia possibile quando ha pubblicato un aggiornamento riguardo il 19° numero di Weekly Shonen Jump. "Shonen Jump 19 avrà Haikyu!! in copertina e sulle pagine a colori", hanno rivelato. "Nel frattempo, il manga Hunter x Hunter andrà in pausa dopo Shonen Jump 18 (capitolo 380)." Dato il track record di Yonkou con gli scoop, i fan sono disposti a considerare legittimi gli aggiornamenti riportati.

Come potete immaginare, il fandom è sconvolto dall'improvvisa rivelazione (ma non troppo), e molti stanno già cercando di farsene una ragione. Ovviamente, questo tipo di interruzione non è una novità per la comunità di Hunter x Hunter. In effetti, il manga è rimasto in pausa per oltre il 60% della sua durata. Il creatore Yoshihiro Togashi sta seguendo una pubblicazione atipica ma regolare per la serie. Ultimamente, tra una pausa e un'altra, vengono rilasciati 10 capitoli l'anno, ma il mangaka ha fatto uno strappo alla "regola" all'inizio del 2018, tornando dopo "appena" 6 mesi.

Quindi, non si sa quando Hunter x Hunter farà il suo ritorno -se in 6 mesi o in un anno- su Weekly Shonen Jump. La serie sarà in pausa questa settimana prima di condividere il capitolo 380 nel seguente numero della rivista. I fan sperano di apprendere di più sull'interruzione quando Shueisha pubblicherà il capitolo Hunter x Hunter che porterà alla sua inevitabile, tristemente consueta pausa.