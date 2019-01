Il manga di Kemono Michi riceverà un adattamento a serie animata!

La lista con le novità sembra crescere sempre più. Dopo l'annuncio di una terza stagione di Konosuba, ecco che un'altra opera scritta dalla penna di Natsume Akatsuki riceverà questo 2019 un adattamento a serie animata.

La notizia risale a qualche ora fa, l’account Twitter ufficiale della rivista Shōnen Ace di Kadokawa ha annunciato l'arrivo, previsto per questo 2019, dell'adattamento animato di Kemono Michi, tratto dall'omonimo manga.

Il manga, scritto da Natsume Akatsuki (Konosuba) e disegnato da Mo-suke Mattaku e Yumeuta (Baka to Test no Shoukanjuu), è stato lanciato sulla rivista Shōnen Ace nel novembre del 2019 e al momento è composta da 3 volumi (il quarto verrà pubblicato il 26 gennaio) e segue le vicende di un wrestler, Genzō Shibata, a cui piacciono tutti i tipi di animali e creature particolari. Un giorno come tanti altri, il protagonista si ritrova catapultato in un'altro mondo al solo scopo di uccidere delle bestie magiche. Rifiutato tale compito, Genzou decide di vivere una vita tranquilla e diventa il gestore di un negozio di animali.

A parte il primo poster promozionale, visibile in calce all'articolo, non sono disponibili al momento ulteriori dettagli riguardo al progetto animato. Dovremo quindi attendere per maggiori informazioni. Qualcuno di voi conosce già il manga? Che ne pensate?