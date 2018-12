Il manga di My Hero Academia ha bissato un record di vendite

Il manga di My Hero Academia è sempre più popolare in tutto il mondo, soprattutto grazie all'ottima serie anime che nel 2019 riceverà una quarta stagione. Ora abbiamo appreso che l'opera di Kohei Horikoshi ha bissato un record davvero importante.

La notizia è giunta grazie all'account Twitter ufficiale del franchise: tramite un post, dunque, abbiamo appreso che My Hero Academia ha raggiunto un traguardo a dir poco memorabile. Con la release del volume 21 del manga, incluso anche il giro di ristampe in seguito all'esaurimento delle prime copie, l'opera ha venduto ad oggi più di 20 milioni di unità.

Un numero davvero impressionante, se si pensa che My Hero Academia è una serie relativamente giovane: in pochi anni Kohei Horikoshi e la sua creatura hanno scalato le vette di Weekly Shonen Jump e hanno facilmente oltrepassato i confini nipponici per approdare oltreoceano. Enorme la popolarità del manga e dell'anime negli USA, con cui l'immaginario imbastito dall'autore condivide diversi elementi, ma anche in suolo italiano il riscontro è stato sin da subito notevole.

I dati che vi abbiamo fornito corrispondono, al momento, al solo mercato giapponese, poiché il 21° tankobon è stato ad oggi diffuso soltanto in patria. In Italia, grazie a Edizioni Star Comics, abbiamo avuto finora 17 volumetti a cadenza trimestrale.