Il manga di My Hero Academia ha in serbo grandi notizie per i fan di Shinso?

Poiché la pubblicazione del 216° capitolo del manga di My Hero Academia risulta ormai imminente, in rete sono già spuntati i primi spoiler e addirittura alcune delle nuove tavole disegnate dal sensei Kōhei Horikoshi, autore del sempre più popolare shonen.

Visionabili in calce all’articolo, le prime tavole inedite del capitolo 216 di My Hero Academia rivelano che il personaggio di Shinso potrà finalmente accadere al secondo anno del liceo per aspiranti eroi. Introdotto nei capitolo del manga che hanno ispirato la seconda stagione televisiva di My Hero Academia (che ricordiamo sarà disponibile in Italia in DVD e Blu-ray disc a partire dal prossimo 27 febbraio), il ragazzo è recentemente finito sotto i riflettori, poiché il professor Aizawa ha deciso di addestrarlo nell’uso del Quirk. Apprendiamo inoltre che lo stesso Shinso, nel corso del capitolo, farà una visita alla graziosa Eri.

Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, il travolgente manga di My Hero Academia è serializzato in Giappone sulle pagine del settimanale Shonen Jump edito da Shueisha. Lanciata nel mese di luglio 2014, l’opera è stata attualmente racconta in 22 tankobon, di cui 17 sono disponibili anche in Italia grazie a Edizioni Star Comics. Dal fumetto è stata inoltre tratta una fortunata serie d’animazione suddivisa in varie stagioni.