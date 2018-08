Il manga di My Hero Academia ha mostrato la crescita della Classe 1-B

My Hero Academia si concentra sulla crescita degli studenti facenti parte della Classe 1-A della U.A. Academy. Durante gli eventi della serie, abbiamo visto Deku e gli altri compagni di corso affrontare l'Unione dei Villain a più riprese (senza contare altri avversari), ma a quanto pare, la Classe 1-B non è stata con le mani in mano.

L'ultimo capitolo del manga di My Hero Academia ha rivelato che la Classe 1-A, nonostante le molteplice sfide affrontate, non può permettersi un minuto di pausa, perché se resta inattiva troppo a lungo, viene subito superata dal costante ritmo di lavoro della Classe 1-B.

La Classe 1-A e la Classe 1-B hanno iniziato un allenamento congiunto in cui sono divisi in squadre e devono sottomettere l'altra squadra con qualsiasi mezzo. La vera chiave dell'esercitazione arriva quando Midnight chiede ad All Might chi pensa che vincerà l'esercizio e quest'ultimo risponde di non averne idea.

Anche se la Classe 1-A ha esperienza nel trattare con i villain del mondo reale, rafforzandosi di conseguenza, il fatto che continuino a mettersi nei guai (come l'allenamento nella foresta che viene interrotto) non gli permette mai di concentrarsi sui fondamentali. La classe 1-B, d'altra parte, ha mostrato più miglioramenti nei voti e negli esercizi perché è riuscita a rimanere fuori da queste situazioni.

La Classe 1-A, secondo All Might, ha forgiato la propria forza attraverso le brevi ma intense crisi affrontate, mentre la Classe 1-B è migliorata con un allenamento meno intenso ma costante. I primi esempi di queste differenze di crescita sono giunti attraverso la prima battaglia dell'esercitazione, in cui la prima squadra della Classe 1-B ha effettivamente mostrato maggiori miglioramenti rispetto alla squadra di Kaminari, Kirishima, Koda e Tsu della Classe 1-A.

Chi vincerà questa nuova esercitazione?