Il manga di My Hero Academia ha mostrato le potenzialità in battaglia di Shinso

Nel manga di My Hero Academia è cominciato un arco narrativo (annunciato da tempo) interamente focalizzato su Shinso, e l'ultimo capitolo della serie cartacea ha rivelato come quest'ultimo sfrutterebbe la sua abilità del lavaggio del cervello sul campo di battaglia una volta divenuto un hero professionista.

Grazie a un dispositivo che gli consente di riprodurre le voci degli altri, sembra che Shinso sarà un avversario difficile da affrontare per i villain in futuro. Nell'ultimo capitolo del manga, la Classe 1-A inizia una nuova esercitazione con la Classe 1-B, in cui ognuno di loro si divide in squadre le quali devono sottomettere i "villain" avversari. Ma due delle squadre miste hanno Shinso tra le loro fila.

Nel primo turno, Shinso viene inserito in una squadra con Tsu, Kirishima,Koda e Kaminari. Quando Shishida della Classe 1-B inizia il suo assalto bestiale, Shinso rivela il suo nuovo gadget: una maschera che gli consente di copiare le voci degli altri. Dal momento che il suo quirk del lavaggio del cervello si attiva solo quando qualcuno risponde alle sue affermazioni o domande, il suo nuovo gadget lo rende pressoché invincibile.

In questa situazione, Shinso ha copiato la voce del compagno di squadra di Shishida e ha congelato Shishida sul posto quando quest'ultimo ha risposto a una sua domanda. Shinso chiama questa abilità "Artificial Vocal Chords: Persona Code", e tale capacità lo aiuterà a divenire un grande hero professionista.

My Hero Academia prosegue la sua corsa su Weekly Shonen Jump.