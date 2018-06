Il manga di My hero Academia potrebbe averci mostrato il quirk più devastante di tutti

Nuovi e potenti quirk spuntano ogni giorno nel mondo di My Hero Academia, ma una particolarità (quirk in inglese) comparsa nel capitolo di questa settimana potrebbe rivelarsi tra le più devastanti apparse fino a questo momento.

Grazie all'utente Reddit YonkouProductions, sappiamo che il capitolo 186 prende il via con un team-up tra l'eroe numero due Hawks e il numero uno Endeavor mentre questi intervengono contro un nuovo villain.

Il suo nome è Teruo Hazukashi, ed è furioso con la società odierna. La sua rabbia deriva dal fatto che ha perso il lavoro nonostante abbia sempre fatto del suo meglio per lavorare sodo e tenerselo stretto. Il nome di Hazukashi si traduce in imbarazzo, e questo dovrebbe dare già di per sé un'idea riguardo al suo quirk: in pratica, più si trova in imbarazzo più il suo potere cresce.

Ora, gli spoiler suggeriscono che la sua prima battaglia è tutt'altro che impressionante, e viene sconfitto piuttosto velocemente dal duo di eroi entrato in azione. Tuttavia, questa rapida sconfitta, questo duro colpo al suo ego, potrebbero aver fatto in modo di rafforzare il suo quirk, e il villain potrebbe tornare più forte di prima.

Questa non nient'altro che una teoria comunque, ma sulla carta, il nuovo quirk che ha fatto la sua comparsa nel mondo di My Hero Academia potrebbe essere il più devastante mai visto. Solo il futuro potrà dirci se sarà così o se il Hazukashi cadrà nel dimenticatoio dei villain.