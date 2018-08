Il manga di My Hero Academia ha svelato il vero nome di Gran Torino!

In occasione dell'uscita del film My Hero Academia: Two Heroes, Kohei Horikoshi ha realizzato un capitolo spin-off incentrato sulle origini di All Might. Il manga ci offre, oltre a numerosi retroscena su Toshinori e Nana Shimura, anche il vero nome di Gran Torino.

Stando al capitolo 0, infatti, il maestro di Nana Shimura era presente quando l'eroina morì nella battaglia contro All for One: anzi, Gran Torino ebbe un ruolo piuttosto importante in quel frangente, poiché la sua allieva gli chiese di portare in salvo un giovane e disperato Toshinori.

È proprio in quegli attimi che il manga di My Hero Academia svela il vero nome di Gran Torino: Sorahiko. Purtroppo le circostanze in cui il lettore scopre questo dettaglio sull'anziano eroe sono davvero tragiche, poiché di lì a poco Nana Shimura perde la vita per mano del villain.

In seguito, come vi abbiamo già riportato, abbiamo appreso come Gran Torino abbia addestrato per un po' di tempo Toshinori, alleviando il tormento del ragazzo e invitandolo a girare il mondo per diventare l'eroe che sogna di essere. È così, dunque, che ha inizio la leggenda di All Might.

Voi eravate curiosi di conoscere il vero nome di Gran Torino? Avete già letto il volume Origin?